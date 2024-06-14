«Краснодар» готов продать полузащитника - названо имя

Полузащитник Михайло Баньяц может покинуть «Краснодар» этим летом. Сербский футболист хочет перейти в команду, где будет получать больше игровой практики.

Согласно сведениям журналистов «РБ Спорта», руководство краснодарского клуба готово расстаться с игроком, однако пока никто не сделал официального предложения по его трансферу. Сам же Баньяц хочет трудоустроиться в одном из европейских чемпионатов.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 25 поединков за «быков» и отметился двумя результативными передачами. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года.