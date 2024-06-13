В случае покупки Жедсона Фернандеша из стамбульского «Бешикташа», питерский «Зенит» с большой долей вероятности покинет Клаудиньо. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Наш источник отмечает, что к легионеру есть конкретный интерес от нескольких бразильских клубов.

По последним слухам, «Зенит» значительно продвинулся в приобретении португальского игрока. Тем не менее, официальные лица клуба пока всё отрицают.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. 27-летний игрок полузащиты стал в Питере трижды чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка России, а также один раз выиграл Кубок страны.