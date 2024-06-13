Александр Филин, российский защитник бельгийского клуба «Эйпен» может продолжить свою карьеру на Балканах.

По информации Sport24, в ближайшие дни он может присоединиться к «Войводине». Этот сербский клуб в будущем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы УЕФА.

Филин оказался в «Эйпене» зимой 2022-2023 годов. В минувшем сезоне он вышел на поле за свою команду в 18 официальных матчах. В них ему удалось оформить один ассист.

Ранее воспитанник академии донецкого «Шахтёра» играл за такие российские клубы как «Уфа», «Химки» и «Тамбов». Сейчас футболисту 27 лет, его контракт с «Эйпеном» рассчитан ещё на год.