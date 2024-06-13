Агент Роналдо рассказал, когда игрок вернётся в расположение «Ростова»

Хулио Сезар Гранха, агент игрока донской команды Роналдо, рассказал, когда футболист вернётся в расположение клуба.

- Роналдо наслаждается отпуском как можно лучше. Но он также тренируется, чтобы не потерять форму. Когда Роналдо вернется в расположение «Ростова»? Его возвращение запланировано на 19 июня, - цитирует представителя форварда «ВсеПроСпорт».

Также агент отметил, что по игроку не поступало предложений от других клубов.

Напомним, Роналдо является игроком «Ростова» с января этого года. На счету футболиста 15 игр за ростовскую команду, в которых он шесть раз поразил ворота соперников и сделал два ассиста на своих партнёров. Контракт Роналдо с «Ростовом» рассчитан до 2028 года.