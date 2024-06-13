Канчельскис: «Сафонов будет единственным в «ПСЖ», кто похож на француза»

Андрей Канчельскис, бывший российский футболист порассуждал о внешнем виде Матвея Сафонова. По его мнению, в «ПСЖ» россиянин будет единственным, кто похож на француза.

«Будет нашим русским французом! Дай бог, чтобы он стал первым номером в команде! Они опять станут чемпионами Лиги 1, а что будет в Лиге чемпионов — интересно!», - смеясь говорит Канчельскис для «РБ Спорт».

Напомним, что в «ПСЖ» Сафонов будет конкурировать с Джанлуиджи Доннарумой. Но, по недавним слухам, голкипер всё ещё не может покинуть Россию из-за проблем с долгами.

Ранее о потенциальной конкуренции Сафонова с итальянским голкипером высказался Александр Селихов.