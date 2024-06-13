Деменко: «Смолов - опытный футболист, будет дядькой в раздевалке «Краснодара»

Максим Деменко, в прошлом игрок ряда российских клубов, высказался о возможном переходе Фёдора Смолова в «Краснодар».

В СМИ ранее была информация, что «быки» заинтересованы в подписании 34-летнего нападающего, у которого истекает контракт со столичным «Динамо».

- Смолов - опытный футболист, в какой-то степени будет дядькой в раздевалке краснодарской команды. Понятно, что не будет играть все матчи. Но Мурад Мусаев всегда дает шансы. Смолова берут больше как опытного человека, а все остальное зависит от него самого, - передаёт слова Деменко Betonmobile.ru.

Деменко также сделал акцент на возрасте футболиста, однако отметил, что всё будет зависеть от самого Смолова и от того, как он пройдёт предсезонную подготовку.

Напомним, Смолов уже был игроком «быков» с 2015 по 2018 год.

В прошлом сезоне нападающий провёл во всех турнирах 34 матча, в которых шесть раз поразил ворота соперников и сделал пять ассистов на партнёров.