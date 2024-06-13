Тукманов оценил возможный переход Соболева в «Зенит»

Александр Тукманов, который ранее занимал должность президента «Торпедо», высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

Ранее была информация, что «сине-бело-голубые» заинтересованы в услугах футболиста столичного «Спартака», по некоторым данным, «красно-белые» готовы отпустить своего игрока за 20 миллионов евро.

- Я не знаю, насколько он интересен «Зениту» и насколько он помог бы команде. Я сомневаюсь в этом, - передаёт слова Тукманова Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне 27-летний форвард провёл во всех турнирах 34 матча, 10 раз поразил ворота соперников и отметился девятью ассистами на партнёров.