В «Ахмате» заявили, что ведут работу по аренде Арсена Адамова

Руслан Газзаев, спортдир грозненского «Ахмата» высказался об Арсене Адамове. Этот защитник, воспитанник академии «Ахмата» близок к переходу в родной клуб в рамках арендного соглашения.

«Работа ведется. Очень надеемся, что Арсен к нам в скором времени присоединится», - говорит Газзаев для «Спорт-Экспресса».

Как добавил собеседник, он не может гарантировать, что летние сборы Адамов начнёт с «Ахматом».

Напомним, что минувший сезон Адамов провёл на Урале в «Оренбурге». Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Андреев заявил, что Адамов больше не вернётся в команду. Принадлежат права на игрока «Зениту».