Агент Антона Миранчука: «Приоритет — попасть в Европу»

Вадим Шпинёв, представитель хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем футболиста.

Ранее агент заявил, что его подопечный не останется в стане «железнодорожников».

«Мы ориентированы на другие чемпионаты. Приоритет — попасть в Европу», — цитирует Шпинёва «РИА Новости».

В минувшей кампании 28-летний полузащитник сыграл в 38 встречах во всех турнирах, восемь раз поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет семь результативных передач.

Трудовой договор Миранчука с «Локомотивом» истекает в конце июня. Ранее стало известно, что хавбек отказался от продления трудового соглашения с клубом.