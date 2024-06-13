Агент Антона Миранчука: «Приоритет — попасть в Европу»

Вадим Шпинёв, представитель хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем футболиста.
Ранее агент заявил, что его подопечный не останется в стане «железнодорожников».
«Мы ориентированы на другие чемпионаты. Приоритет — попасть в Европу», — цитирует Шпинёва «РИА Новости».
В минувшей кампании 28-летний полузащитник сыграл в 38 встречах во всех турнирах, восемь раз поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет семь результативных передач.
Трудовой договор Миранчука с «Локомотивом» истекает в конце июня. Ранее стало известно, что хавбек отказался от продления трудового соглашения с клубом.
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