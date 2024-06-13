Стали известны неофициально планы питерского «Зенита» на июльские контрольные матчи.

По информации «Спорт-Экспресса», «сине-бело-голубые» в первой декаде июля намерены сыграть с Питере с тремя соперниками – это стамбульский «Бешикташ», белградская «Црвена Звезда» и аргентинский клуб «Тальерес». Предварительные даты игр – 2,5 и 8 июля, отмечает источник.

Первый тренировочный сбор коллектив Сергея Семака начнёт 27 июня. А официальная игра в рамках OLIMPBET-Суперкубка России в Волгограде против «Краснодара» намечена на 15 июля. В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.