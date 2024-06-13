Российский форвард Артём Дзюба написал в своём телеграм-канале о том, что он прекрасно отдохнул в Китае.

Футболист опубликовал фотографии с отдыха со своим другом и главным тренером команды «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

Дзюба подписал фото на китайском языке, которую мы перевели для читателей: «Отлично провели время в отличной компании!» Интересно, что форвард поделился фотографией с тренировки в китайском клубе.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. В российских СМИ сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа».