Дмитрий Черышев назвал Кобелева лучшим тренером «Динамо» в 21 веке

Дмитрий Черышев, российский тренер высказался об Андрее Кобелеве. По его мнению, именно Кобелева можно назвать пока что лучшим тренером московского «Динамо» в 21 веке.

«По какому критерию? Потому что хочу отметить русского специалиста, к которому было доверие, и он показал результат», - говорит Черышев для Legalbet.

Кобелев был главным тренером «бело-голубых» с 2006 по 2010 годы и с 2015 по 2016 годы. При нём в 2008 году «Динамо» стало бронзовым призёром чемпионата России. В минувшем сезоне под руководством чеха Марцела Лички «Динамо» повторило это достижение, финишировав на третьем месте.