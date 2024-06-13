Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам мая. Об этом сообщает официальный телеграм-канал самарцев.

«Он набрал наибольшее количество голосов — второй месяц подряд болельщики отмечают положительный вклад Юры», — написала пресс-служба команды.

В мае 25-летний футболист принял участие в трех матчах чемпионата России и отметился одним забитым мячом.

Контракт Горшкова с «Крыльями Советов» рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

По итогам минувшего сезона «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 30 турах.