Габулов: «Лунёв в расцвете сил, его лидерские качества помогут «Динамо»

Владимир Габулов, бывший голкипер сборной России и московского «Динамо» полагает, что «бело-голубым» действительно стоит усилиться ныне свободным вратарём Андреем Лунёвым. Ранее Андрея в московский клуб сватали СМИ.

«Он находится в расцвете сил и действительно является вратарем очень высокого уровня. Я знаю его лично, его лидерские качества и характер способствовали бы улучшению и без того хороших результатов», - говорит Габулов для «РИА Новости».

Напомним, что Лунёв стал свободным агентом совсем недавно, когда в конце сезона-2023/24 покинул азербайджанский топ-клуб «Карабах».