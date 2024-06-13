Карадениз не против получить российский паспорт

Гёкдениз Карадениз, многолетний лидер казанского «Рубина», а ныне тренер «Рубина-2» высказался о своих перспективах получить гражданство России.

«Я не думал об этом, но мне и не поступали такие предложения. замечаю, что многие получают второе гражданство. Можно об этом подумать, почему бы и нет», - говорит Карадениз для «РИА Новости».

Напомним, сейчас клуб Карадениза, а именно дубль «Рубина» играет во Второй лиге. Сам же турок с 2008 по 2018 годы будучи игроком защищал цвета «Рубина», играя с клубом в Российской премьер-лиге и еврокубках.

У молодого 44-летнего тренера пока только одно гражданство – родной Турции.