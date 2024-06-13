Агент оценил вероятность ухода Антона Миранчука из «Локомотива»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Антон на 99% не останется в «Локомотиве». Предложений больше не было», — заявил Шпинёв «РИА Новости».

При этом агент отметил, что «Локомотив» готов вернуться к переговорам в связи с продажей одного из игроков в ближайшее время, но новое предложение тоже вряд ли устроит Миранчука.

В прошедшем сезоне 28-летний Миранчук появился на поле в 38 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором семи ассистов.

Трудовой договор игрока с «Локомотивом» истекает в конце июня 2024 года.