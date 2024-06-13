Божович обратился к Станковичу

Известный балканский тренер Миодраг Божович обратился к своему земляку Деяну Станковичу. С нового сезона Деян будет возглавлять московский «Спартак». Божович отметил, что тренировать «красно-белых» - очень непростое занятие, однако у Станковича всё для этого есть.

«Классный футболист и тренер, но в «Спартаке» ему будет сложно, как и любому другому тренеру. Это самый сложный для работы клуб. Если «Спартаку» не мешает то, что Промес находится в тюрьме, то и Станковичу, думаю, тоже. Сербу будет очень тяжело, но я желаю ему успехов и трофеев», - делится Божович для портала Sport24.

Последним вызовом в тренерской карьере Станковича до перехода в «Спартак» был венгерский «Ференцварош».