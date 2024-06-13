Фильцов: «Было бы правильно предложить Гилерме должность в «Локомотиве»

Экс-голкипер «Локомотива» Александр Фильцов высказался о будущем вратаря «красно-зелёных» Маринато Гилерме.

«Было бы правильно предложить Гилерме должность в «Локомотиве». Он был значимым игроком на протяжении всего времени, был капитаном», — приводит слова Фильцова Legalbet.

По мнению эксперта, Гилерме является легендой «Локомотива» наравне с Лоськовым и Пашининым.

Напомним, 38-летний футболист выступает за «Локомотив» с 2007 года. В минувшем сезоне бразилец с российским паспортом принял участие в пяти матчах в рамках национального Кубка, пропустил пять мячей и два раза смог оставить свои ворота на замке.

Трудовой договор Гилерме с «Локомотивом» истекает в конце июня. Пока неизвестно, будет ли он продлен.