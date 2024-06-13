В «Зените» отреагировали на информацию о договорённости с Жедсоном

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, отреагировал на информацию о том, что питерский клуб договорился о контракте с Жедсоном Фернадешем из «Бешикташа».

«Информация о переходе Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Зенит» является досужими домыслами», - слова Медведева приводит «РИА Новости».

Ранее о близости Жедсона к переходу в «Зенит» сообщил турецкий журналист. Он даже раскрыл условия якобы согласованного контракта.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести последних сезонов. Ближайший официальный матч питерцы проведут через месяц – 13 июля против «Краснодара» в Суперкубке России.