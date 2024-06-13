Колыванов считает, что «Краснодар» верит в Смолова

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе форварда «Динамо» Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Надеюсь, у него все получится, но в «Краснодаре» тоже очень серьезная конкуренция, поэтому легко точно не будет. Но если его приглашают, значит, в него еще верят», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» заинтересован в приглашении 34-летнего Смолова. Контракт игрока с «Динамо» истекает в конце июня.

В сезоне-2023/24 Смолов появился на поле в 34 играх с учетом всех турниров, стал автором шести мячей и записал в свой актив пять ассистов.