Сёмин рассказал, готов ли продолжать тренерскую карьеру

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин ответил, готов ли он снова работать тренером.

«Не знаю. Будет хорошее настроение и предложение — будем работать», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

Напомним, последней командой 77-летнего тренера был «Ростов», который он возглавлял с августа по сентябрь 2021 года. С того момента Сёмин находится в статусе свободного агента.

Действующим чемпионом минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит». Стоит сказать, что для «сине-бело-голубых» данный чемпионский титул стал уже шестым подряд.