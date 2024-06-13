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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» расстанется с 36-летним Мартыновичем

13 Июня 2024 • 17:32 Комментировать

36-летний белорусский защитник Александр Мартынович покинет казанский «Рубин».

По информации «Бизнес-Онлайн», «рубиновые» не будут продлевать истекающий контракт опытного центрдефа. В клубе считают, что в линии обороны «Рубина» большая конкуренция по позиции. Отмечается, что возрастной по футбольным меркам защитник будет искать себе новую команду.

Отметим, что по итогу 23 матчей минувшего сезона Мартынович отличился тремя голами за «Рубин». А его клуб смог финишировать в середине турнирной таблицы Премьер-лиги – на восьмой строчке. Это был первый сезон казанцев после возвращения в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Мартынович
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