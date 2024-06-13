Силкин предлагал Дзюбу в «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин рассказал, что предлагал «Динамо» подписать нападающего Артёма Дзюбу.

«Я в свое время предлагал руководству «Динамо» подписать Дзюбу в пару к Кокорину. Но тогда не получилось совершить этот трансфер. Это было в 2011 году», — приводит слова Силкина Metaratings.

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был «Локомотив», который он покинул после окончания минувшего сезона.

За «железнодорожников» нападающий сыграл в 39 встречах, забил 12 голов и стал автором девяти ассистов.

Ранее Дзюба также выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».