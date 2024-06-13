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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Идову допустил, что перейдёт в «Пари НН»

13 Июня 2024 • 17:23 Комментировать

Брайн Идову, экс-защитник пермского «Амкара» и московского «Локомотива» не исключает, что в будущем перейдёт в нижегородский «Пари НН», клуб РПЛ. Случиться это может в том случае, если спортдиром «горожан» станет Александр Удальцов, сообщали СМИ ранее.

«Частично правда в этом есть, я помню Удальцова по «Динамо», он знает меня как игрока и мог предложить меня руководству клуба», - говорит Идову телеканалу «Матч ТВ».

Свою взрослую карьеру Идову начал в «Амкаре». В Перми он выступал с 2010 по 2018 годы. В 2013-2014 годах уходил в питерское «Динамо» в аренду. С 2018 по 2021 годы принадлежал «Локомотиву», а с 2021 по 2023 – «Химкам». На данный момент – игрок ФК «10» из Медиалиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайн Идову Пари НН
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