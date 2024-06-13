Точилин: «Приход Заболотного — однозначное усиление для «Химок»

Российский тренер Александр Точилин поделился комментарием о возможном переходе нападающего ЦСКА Антона Заболотного в «Химки».

«Химки» — хороший вариант для него, не нужно никуда уезжать из Москвы. А для самих «Химок» приход Заболотного — однозначное усиление», — цитирует Точилина Legalbet.

Эксперт считает, что Заболотный является качественным нападающим, который здорово выполняет свою работу.

В прошедшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 42 играх во всех турнирах, стал автором 12 забитых мячей и четырех голевых передач.

Трудовой договор Заболотного с ЦСКА истекает в конце текущего месяца.