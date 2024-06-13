Игорь Коновалов, воспитанник московского «Спартака» и бывший полузащитник «Рубина» стал игроком столичного «Торпедо». Об этом официально пишет пресс-служба команды Мелбет-Первой лиги.

Коновалову 27 лет. Футболист начал свою взрослую профессиональную карьеру в 2014 году в «Кубани». В 2018 году на пять лет перебрался в «Рубин», трижды за эти пять лет в Казани уходил в аренду. В 2024 году стал игроком «СКА-Хабаровска».

Напомним, что «Торпедо» в первом сезоне после вылета из РПЛ не удалось вернуться в элиту. «Автозаводцы» с неплохим составом финишировали лишь в середине таблицы второго по силе дивизиона.