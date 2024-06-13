Трансфер Жедсона в «Зенит» может не состояться – источник

В прессе появилась информация о том, что «Зенит» уже договорился о контракте с полузащитником Жедсоном Фернандешем из «Бешикташа». Впрочем, телеграм-канал «Мутко против» располагает другими данными – с 25-летним португальцем «сине-бело-голубые» не договаривались. В то же время отмечается, что Жедсона в «Зените», скорее всего не будет.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жедсона Фернандеша в 15 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 хавбек провёл за «Бешикташ» 45 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач на партнёров.