Масалитин считает, что Заболотный не нужен ЦСКА

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе форварда «армейцев» Александра Заболотного в «Химки».

По мнению эксперта, Заболотный не нужен ЦСКА, ведь клуб мог бы его сохранить, если бы захотел.

«В прошедшем сезоне Заболотный себя неплохо показал. У него энергозатратная манера игры. Антон выходил и делал свою работу хорошо», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и стал автором четырех голевых передач.

Трудовой договор 32-летнего футболиста с ЦСКА истекает в конце июня. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Заболотного в 900 тысяч евро.