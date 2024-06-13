Валентин Пальцев стал первым новичком махачкалинского «Динамо». О пополнении сообщает пресс-служба столичного дагестанского клуба. 22-летний футболист подписал контракт с клубом, срок которого пока не уточняется.

Пальцеву 22 года, он является воспитанником нижегородского футбола, его позиция на футбольном поле – левый защитник, но также универсал может сыграть как на противоположном фланге обороны, так и в центре.

Минувший сезон Валентин провёл в «КАМАЗе», в составе середняка Мелбет-Первой лиги сыграл в 32 матчах и забил три гола.

Отметим, что «Динамо» сыграет в новом сезоне в РПЛ.