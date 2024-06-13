«Зенит» договорился с португальским полузащитником – раскрыта зарплата и срок контракта

Судя по всему, полузащитник Жедсон Фернандеш будет выступать за «Зенит». Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, питерский клуб договорился с 25-летним португальцем о контракте.

Фернандеш подпишет с «Зенитом» трудовое соглашение на четыре сезона с опцией продления ещё на один год. В Санкт-Петербурге португальский футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.

В «Зенит» Жедсон Фернандеш переходит из «Бешикташа». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл во всех соревнованиях 45 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.