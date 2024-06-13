Колыванов: «Пусть Тюкавин ещё два года поиграет за «Динамо» и в 23 уедет в Европу»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался об игре нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

По мнению Колыванова, несмотря на успехи в РПЛ, 21-летнему Тюкавину пока ещё рано ехать выступать в Европу.

«Ему бы выиграть трофей с «Динамо» в ближайшие несколько сезонов — и со спокойной душой можно будет уезжать. Пусть Тюкавин ещё два года поиграет за «Динамо» и в 23 уедет в Европу, как я», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 16 миллионов евро.