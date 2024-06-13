Слишкович сравнил «Спартак» с камнем

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своей работе в московском клубе.

Напомним, боснийский специалист возглавил «красно-белых» по ходу прошлого сезона, сменив на этом посту Гильермо Абаскаля.

«Если бы у вас в кармане лежал два года камень, вы бы его полюбили. «Спартак» мне многое дал, я никогда этого не забуду, для меня этот клуб навсегда останется особенным», — цитирует Слишковича «РИА Новости Спорт».

Отметим, что новым главным тренером «Спартака» стал сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».