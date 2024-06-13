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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» арендовал хавбека «Локомотива» официально

13 Июня 2024 • 16:15 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин перебрался в «Факел» на правах аренды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал воронежского клуба. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

— Добро пожаловать в «Факел», — написала клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне 18-летний Щетинин принял участие только в трех матчах Кубка России, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт Щетина с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Напомним, прошедший сезон «Локомотив» завершил на четвертой строчке в турнирной таблице, а «Факел» финишировал на 11-й позиции.

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