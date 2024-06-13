Гойкович: «Всегда буду помнить «Оренбург» с хорошей стороны»

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович обратился к болельщикам и игрокам южноуральского клуба.

Боснийский футболист поблагодарил всех болельщиков, игроков и сотрудников «Оренбурга», отметив, что в этом клубе он пережил очень много счастливых моментов.

«В «Оренбурге» впервые получил приглашение в сборную Боснии и Герцеговины. Там со мной произошло очень много хороших вещей, и я всегда буду помнить «Оренбург» с хорошей стороны, даже несмотря на последние полгода», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, Гойкович выступал за «Оренбург» с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник провёл за южноуральский коллектив 21 матч не сумев отметиться в них результативными действиями.