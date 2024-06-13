Фанаты могут купить карточки с автографами звёзд РПЛ из «Чертаново»

Команда «Чертаново Медиа» готовится к новому сезону Медиалиги. Клуб даёт возможность футбольным фанатам поддержать проект финансово в обмен на интересные «плюшки», то есть вознаграждения. Так, например, всего за 1500 рублей можно приобрести карточку с автографом звёзд Российской премьер-лиги, являющихся воспитанниками академии «Чертаново». В этот список входят Владислав Сарвели, Юрий Горшков, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Максим Глушенков и Александр Солдатенков.

Кроме того, можно приобрести футболку «Чертаново Медиа» со своей фамилией и игровым номером. В списке есть и возможность проведения тренировки с командой за 7900 рублей.

Ознакомиться с полным списком вознаграждений можно по ссылке.