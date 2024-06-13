Агент Дркушича рассказал об интересе к словенскому футболисту со стороны клубов РПЛ

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал об интересе к словенскому футболисту со стороны клубов РПЛ.

Напомним, сочинцы не смогли сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведут в Мелбет-Первой лиге.

«Да, мы разговариваем с российскими клубами и интерес точно есть. Ваня играет уже два с половиной года в России, лига ему подходит идеально», — цитирует Ратковицу Metaratings.

В минувшем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» 24 матча, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 2,8 миллиона евро.