Агент Дркушича рассказал об интересе к словенскому футболисту со стороны клубов РПЛ

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал об интересе к словенскому футболисту со стороны клубов РПЛ.
Напомним, сочинцы не смогли сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведут в Мелбет-Первой лиге.
«Да, мы разговариваем с российскими клубами и интерес точно есть. Ваня играет уже два с половиной года в России, лига ему подходит идеально», — цитирует Ратковицу Metaratings.
В минувшем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» 24 матча, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 2,8 миллиона евро.
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