Дьяков: «Дзюбу беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлён автоматически»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который текущим летом покинул «Локомотив».

По мнению Дьякова, Дзюбе не давали играть, чтобы у него не было возможности выполнить условия, необходимые для автоматического продления контракта с клубом.

«Если он (Дзюба) наберёт определённое количество очков по системе «гол+пас», контракт пролонгируется автоматически. Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлён автоматически», — цитирует Дьякова Metaratings.

В прошедшем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.