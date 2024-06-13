Дьяков: Уход Смолова не станет большой потерей для «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе форварда «бело-голубых» Фёдора Смолова в «Краснодар».

«В последние полгода он не был игроком основного состава. Так что сказать, что его уход станет большой потерей для «Динамо», нельзя», — заявил Дьяков «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что в «Краснодаре» есть Джон Кордоба, который всегда играет, поэтому и там Смолов вряд ли будет выходить в основном составе.

Ранее сообщалось, что 34-летний Смолов близок к возвращению в «Краснодар», за который выступал с 2015 по 2018 год.

30 июня у Смолова завершается трудовой договор с «Динамо».