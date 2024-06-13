Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Адамов сказал, что не вернётся»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, можно ли было удержать в команде защитника Арсена Адамова, права на которого принадлежат «Зениту».

Ранее сообщалось, что Адамов продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».

«Если была бы возможность, думаю, что Адамова оставили бы. Это от футболиста зависит. Он же не чей-то раб. После последней игры он сказал, что не вернётся. Наверное, уже понимал», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 24-летний Адамов провёл за «Оренбург» 25 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.