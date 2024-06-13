Афанасьев: «Заболотный точно усилит «Химки»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о возможном переходе нападающего московского клуба Антона Заболотного в «Химки».

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист уже успел пройти медобследования для перехода в команду из Подмосковья.

«Химкам» нужно искать игроков с опытом выступлений в РПЛ. Антон Заболотный в грядущем сезоне точно усилит эту команду, если будет полностью выкладываться на тренировках и стремиться показать все свои лучшие качества», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Заболотный провёл за ЦСКА 42 матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.