В «Балтике» считают, что Игнашевич готов работать в топ-клубе РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян ответил на вопрос о том, готов ли экс-наставник команды Сергей Игнашевич к работе в топ-клубе.

— Это большой профи. Компетенций для следующего шага хватает, — цитирует Маргаряна Sport24.

При этом специалист отметил, что каждый тренер своеобразен, но если Игнашевичу обеспечат условия для роста, то у него все получится.

Напомним, в чемпионате России – 2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице и отправилась во второй по силе дивизион. После этого Игнашевич принял решение оставить пост главного тренера калининградцев.

Ранее сообщалось, что Игнашевич может возглавить «Химки».