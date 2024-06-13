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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Бакаев мог бы вернуться на прежний высокий уровень»

13 Июня 2024 • 14:31 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

По мнению специалиста, Бакаев мог бы вернуться на прежний высокий уровень, который он демонстрировал в период своих выступлений за «Спартак».  

«В «Зените» Зелимхан не раскрылся. Теоретически Бакаев мог бы вернуться на прежний высокий уровень, когда играл в «Спартаке» при Тедеско. Он ещё в самом расцвете сил. Но, к сожалению, мы сейчас не знаем в каком физическом состоянии Бакаев», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, в минувший сезоне 27-летний Бакаев выступал за клуб «Аль-Вахда» на правах аренды. В составе команды из ОАЭ Бакаев провёл 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.  

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