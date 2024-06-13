Агент Чистякова: «Почему вы считаете, что Дмитрий не останется в «Зените»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента, который вторую часть минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи».

По словам агента, 30-летний футболист может остаться в петербургском клубе.

«Идёт ли поиск другого клуба? Почему вы считаете, что он не останется в «Зените»? Высока ли вероятность его выкупа? Контракт я обсуждать не готов», — цитирует агента «Спорт День за Днём».

В минувшем сезоне Чистяков провёл за «Зенит» и «Сочи» в общей сложности 15 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.