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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин назвал лучшего игрока РПЛ — это не Тюкавин

13 Июня 2024 • 14:08 Комментировать

Российский тренер Сергей Силкин высказался о лучшем игроке минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Напомним, по итогам сезона лучшим футболистом чемпионата России был признан нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

«Если спрашивать меня, то я бы отдал первое место нападающему «Краснодара» Джону Кордобе», — приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что Кордоба может повести команду за собой, всегда цепляется за мяч и способен сам организовать опасный момент.

По итогам чемпионата России – 2023/24 золотые медали завоевал «Зенит». «Краснодар» стал вторым, а «Динамо» финишировало на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Силкин Джон Кордоба ещё теги
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