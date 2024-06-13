Силкин назвал лучшего игрока РПЛ — это не Тюкавин

Российский тренер Сергей Силкин высказался о лучшем игроке минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги.
Напомним, по итогам сезона лучшим футболистом чемпионата России был признан нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
«Если спрашивать меня, то я бы отдал первое место нападающему «Краснодара» Джону Кордобе», — приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».
Эксперт отметил, что Кордоба может повести команду за собой, всегда цепляется за мяч и способен сам организовать опасный момент.
По итогам чемпионата России – 2023/24 золотые медали завоевал «Зенит». «Краснодар» стал вторым, а «Динамо» финишировало на третьей позиции.
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