Сёмин: Тюкавину комфортно в «Динамо», зачем ему уходить?

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, нужно ли форварду «Динамо» Константину Тюкавину сменить клуб.

«Зачем ему куда-то уходить? Ему комфортно находиться в «Динамо», ему вовремя платят зарплату, которую он заслужил, и к нему у болельщиков есть большая симпатия», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что футболисты всегда должны сами принимать решение, а не идти на поводу у своих агентов.

В минувшем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 38 встречах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором десяти ассистов.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.