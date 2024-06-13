Газизов ответил на вопрос о Дзюбе

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора махачкалинского «Динамо», ответил на вопрос о нападающем Артёме Дзюбе.

«Артём – футболист высокого уровня. Думаю, его вряд ли заинтересует наше предложение», - цитирует Газизова Metaratings.

Шамиль Газизов добавил, что махачкалинское «Динамо» не связывалось с 35-летним Дзюбой для предложения контракта.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Артём Дзюба покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.

Как известно, махачкалинское «Динамо» следующий сезон проведёт в Российской премьер-лиге.