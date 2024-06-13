«Спартак» и «Зенит» готовят предложения по игроку «Локомотива»

Российские клубы ведут работу по усилению своих составов на летнем трансферном рынке. Так, на радарах «Спартака» и «Зенита» находится защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

Согласно данным Metaratings, «Спартак» и «Зенит» уже контактировали с представителями 25-летнего Тикнизяна. При этом в «Локомотив» запросов пока не было – «красно-белые» и «сине-бело-голубые» в настоящий момент подготавливают предложения.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 Тикнизян провёл за «Локомотив» 30 матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и шесть результативных передач.