Божович высказался о работе девушек футбольными арбитрами

Известный тренер Миодраг Божович поделился своими мыслями по поводу девушек, которые работают судьями в футболе.

«Мне трудно судить о девушках-арбитрах в футболе. Для меня женщина занимается другой работой, но не футболом. Ну что делать, если в мире сейчас так?» - сказал Божович, чьи слова на своих страницах приводит Sport24.

Божович добавил, что является старомодным человеком. По словам черногорского тренера, он испытывает радость, когда женщины занимаются воспитанием детей, а мужчины работают. Божович считает странным, что сейчас женщин можно увидеть даже в мужской работе.