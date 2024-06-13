«Газпром» может стать спонсором «Бешикташа»

Российская компания «Газпром» может стать титульным спонсором стамбульского клуба «Бешикташ». Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Гекман Озкан.

«Газпром» является спонсором чемпиона России – петербургского «Зенита». Ранее в прессе сообщалось, что «сине-бело-голубые» ведут переговоры с «Бешикташем» о подписании двух футболистов. Ряды российского клуба могут пополнить полузащитники Жедсон Фернандеш и Бактиёр Зайнутдинов.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» выступил неудачно. Стамбульский топ-клуб набрал 56 баллов и финишировал лишь на шестом месте в таблице.