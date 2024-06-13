Агент - о Тюкавине: «Получить награду гораздо легче, чем защитить её на следующий сезон»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы форварда сборной России и столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о признании своего клиента лучшим игроком минувшего сезона РПЛ.
«Это престижная награда, потому что тут голосуют сами футболисты. Это вчерашний день, мы двигаемся дальше. Впереди новый сезон. Получить награду гораздо легче, чем защитить ее», - передает слова Сафонова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ Тюкавин провел 30 матчей, отметившись 15 забитыми мячами и девятью результативными передачами. «Динамо» заняло в таблице третье место.
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